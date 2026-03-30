Verità supposte su Bastianini e KTM: come mai Enea ha cominciato ad andare forte proprio ad Austin e se la ride con Pedro Acosta?

Quella che segue è una nostra ipotesi: KTM ha sempre giocato molto con le quattro moto in pista, mettendo a contratto un trattamento factory per i piloti del team clienti che in diverse occasioni non si è rivelato tale. Danilo Petrucci ha raccontato, per esempio, di aver trovato i telai della sua moto con i graffi della stagione precedente, così come lo stesso Enea Bastianini ha atteso per mesi una sella più adatta al suo stile di guida e alla sua statura. Va detto anche che alcuni uomini del Team Tech3 si sono messi a lavorare sulla moto di Pedro Acosta dopo che lo spagnolo aveva distrutto la moto nel warm up, segno che lo scambio tra i due team c'è eccome. Così viene quasi da pensare che il forfait di Maverick Vinales, volato in Italia per operarsi alla spalla e a cui è stato promesso un passaggio alla squadra ufficiale nel 2027, abbia inciso pesantemente sulle prestazioni dall’altra parte del box, nello specifico che il team abbia preso alcune componenti dalla moto di Maverick per montarle su quella di Enea, a cui (a sentire i diretti interessati) sono arrivati dei pezzi il sabato poi scelti anche da Acosta la domenica. Perché non farli provare prima? Quale squadra si mette a fare modifiche il sabato, quando c’è un primo turno del venerdì? La sensazione è che queste modifiche fossero state pensate per Maverick Vinales e che in sua assenza si sia deciso di dirottare gli aggiornamenti su Bastianini. Il che non è vietato dal regolamento né tantomeno sarebbe strano, eppure dal punto di vista dell'essere umano, del pilota insomma, saremmo quasi alla tragedia. Se le cose fossero davvero andate così e se Bastianini non avesse avuto questa opportunità probabilmente staremmo parlando di un pilota perso, magari anche a casa il prossimo anno. Invece forse Enea non ha mai avuto una moto adatta, anzi aggiornata. La cosa aprirebbe anche un interrogativo piuttosto rilevante sulla situazione del reparto corse austriaco: è vero che per sviluppare una moto non si possono produrre decine di pezzi uguali, eppure tutt'altro conto è non averne abbastanza da permettere ai propri piloti di esprimersi. Il COTA ha aiutato KTM, la carcassa standard pure e un po' di fortuna va considerata, eppure in una MotoGP in cui il mezzo tecnico è così rilevante non possiamo che considerare tutte questa strane coincidenze. Staremo a vedere come andrà in futuro, specie con il ritorno di Maverick Vinales che potrebbe arrivare già a Jerez. Certo che al posto di Bastianini - dopo la frattura in Brasile con la squadra - staremmo chiedendo spiegazioni un po' a tutti. Verità o meno, le supposte non mancano.