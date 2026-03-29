Briciole di Bulega pure a Portimao: Lecuona e Oliveira sul podio anche in questa domenica, mentre Nicolò può far “fallire” la Ducati

“Da fuori è sembrato tutto facile – ha raccontato Bulega – ma non è stato così: venerdì non stavo bene e questa non è mai stata la mia pista preferita. Però sono riucito a guidare con il sorriso e questo è sicuramente determinante anche se ho avuto un problema col freno posteriore sia nella Superpole Race che prima della Gara . Spero comunque di avere un feeling migliore ad Assen. La MotoGP? Spero che questi risultati aiutino a convincere Dall'Igna: sto dando il massimo sia in pista che a casa perché so che questo può essere il mio anno e non voglio perdere l'opportunità di vincere e arrivare in MotoGP.

Dietro a Capitan Italia, il “solito” Iker Lecuona, sempre più a suo agio su una Panigale che – ormai si può anche dire – non ha davvero rivali. E’ fantastico lavorare con gli ingegneri italiani –ha detto Lecuona dopo la mazzata di KTM in MotoGP e gli anni terribili con Honda in Superbike – io conoscevo il mio valore, ma non è stato facile e devo dire grazie al mio psicologo. Oggi ho dato davvero tutto: essere secondo qui era il mio obiettivo e l’abbiamo centrato. E’ stato un week end meraviglioso e Nicolò non è poi così lontano, penso che migliorando ancora alcuni dettagli potremo riuscire a avvicinarci di più e magari lottare con lui in un futuro non troppo lontano”