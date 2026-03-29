“Partiamo? Andiamo”. Sinner avanti tutta a Miami per il Sunshine Double (dopo il capolavoro di Antonelli). È la domenica italiana dello sport, e per fortuna non c’è il calcio

La domenica sportiva italiana è iniziata prestissimo e, per restare in tema di superlativi, è anche iniziata benissimo: il ventenne bolognese Andrea Kimi Antonelli trionfa sul circuito di Suzuka al termine di una gara che ha infiammato l’intero Bel Paese, incastrato tra due poli opposti di un patriottismo che, almeno stavolta, non riesce a dividere e al contrario rende felici tutti. Kimi dà continuità alla prima grande gioia in F1 ottenuta lo scorso weekend in quel di Shanghai e dopo il primo posto del podio conquistato al GP di Cina, il diciannovenne emiliano replica e si prende il primo gradino del podio anche nel vicino Giappone. Nella terra d’oriente a levarsi è finalmente anche l’entusiasmo azzurro finito sì a supportare i grandi rivali del Cavallino, ovvero il team Mercedes, ma non per atto voltagabbana. Impossibile restare indifferenti dinnanzi alla purezza del giovane e silenzioso talento di Bologna, nuova stella nascente sul quale ha puntato tutto la scuderia di Toto Wolff e compagni lo scorso anno dopo l’annuncio di addio di Lewis Hamilton. Una scommessa che non ci ha messo troppo a fruttare e al contrario sta già convincendo persino i più scettici e regalando applausi ai grandi capi di Mercedes che perso il figliol prodigo ne ha già trovato un altro. L’“el Dorado’ italiano però non si ferma qui e dopo anni di un triste ruolino da comparsa, il Bel Paese è tornato a sventolare alta il tricolore in F1 e non solo grazie a Kimi. Se la Mercedes sta pregustando un progetto che sta già decollando, la ritardataria Ferrari sta colmando il gap e finalmente dopo decenni di disperati tentativi, il Cavallino è tornato Rampante e un po’ per uno i piloti della casa di Maranello hanno preso gusto a sorseggiare Champagne appena sbocciato. Ancora un podio anche per la Ferrari che se in Cina si è appollaiata sulla postazione più bassa con Hamilton, in Giappone ottiene lo stesso risultato ma con Leclerc, protagonista di una grandissima gara e terzo anche nella classifica generale con 49 punti alle spalle di Antonelli e Russell. Doppio sorriso per gli italiani che parte dalla lontana prefettura di Mie e arriva fino alla Penisola, dove la giornata è ancora lunga.