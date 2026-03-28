Playoff Mondiali, il destino dell’Italia passa da Zenica: cosa aspetta gli azzurri in Bosnia? Lo stadio Bilino Polje, la città dell’acciaio e gli ultras della nazionale: i BH Fanaticos

Zenica è una città industriale. Non si va lì in vacanza. E il calcio rappresenta uno dei cuori culturali della comunità locale. La squadra del Celik ha una lunga storia. Nata nel 1945, dopo al Seconda guerra mondiale e la liberazione dall’occupazione nazifascista, gode di qualche gloria negli anni Settanta, vincendo la Mitropa Cup due volte (nel 1972 contro la Fiorentina) e la Coppa Intertoto. Nel campionato locale vive di fasi alterne, ma già negli anni Ottanta sorgono i primi gruppi di tifosi organizzati. Alla fine del decennio, nasce un’unica bandiera che riunisce tutte le parti degli affezionati: diventano i Robijasi, “i carcerati”. I successi nel campionato nazionale arrivano nei Novanta con tre titoli e due successi in Coppa di Bosnia. È il periodo migliore, poi verrà la crisi. Il nuovo millennio porta poche soddisfazioni sul campo. Sugli spalti, invece, la forza e la passione dei Robijasi si fa notare. Sportpeople racconta che tra il 2000 e il 2010 i carcerati vengono riconosciuti come una delle più belle tifoserie organizzate della Bosnia Erzegovina. La situazione societaria però non soddisfa i fan, che nel 2012 e nel 2017 si organizzano per boicottare la dirigenza visti gli scarsi risultati. La svolta arriva quando i tifosi si associano e diventano proprietari. L’azionariato popolare ha dovuto affrontare un buco di circa 6 milioni di euro, debito oggi quasi del tutto ripagato. Ci sarà anche la gente di Zenica a tifare per Dzeko e compagni. E a fischiare l’Italia. La nazionale bosniaca però ha anche dalla sua un gruppo di ultras: i BH Fanaticos.