Kimi Antonelli a Suzuka? Uno spettacolo: vince, demolisce Russell e ora può sognare (davvero) il Mondiale. La Ferrari? Sorride con le “palle d’acciaio” di Leclerc

Un giro veloce dopo l’altro senza mai fermarsi tant’è che, a cinque giri dal termine, Bono - il suo ingegnere di pista - si è aperto in radio chiedendogli di portare solamente la “macchina a casa”. La risposta? Un altro fucsia stratosferico, proprio come l’intero stint dopo la ripartenza. Roba da fenomeni, aggettivo che gara dopo gara sembra descriverlo sempre meglio.



È un successo pesantissimo, e non soltanto per i nove punti di vantaggio su Russell al termine della gara: tolta la partenza, Kimi ha fatto tutto alla perfezione, George no. È stato più sfortunato con la Safety Car, ma poi di sbavature ne ha commesse e infatti al traguardo non è nemmeno sul podio. E adesso, considerata la cancellazione dei GP di Jeddah e Bahrain, c’è un mese di tempo prima di tornare in pista: un’attesa riempita dai sorrisi per l’italiano, dai dubbi e gli interrogativi per l’inglese.

Kimi l’ha demolito in pista, per la seconda volta dopo il fine settimana della Cina. Russell era il favorito per il Mondiale e per adesso, nonostante la classifica, continua ad esserlo per esperienza e velocità mostrata fin qui, ma Antonelli ha risposto presente e adesso vuole giocarsela.

Ha realizzato un altro capolavoro, a 19 anni. E dopo il giro da panico in qualifica, con tre decimi rifilati proprio al compagno di squadra, che guida la sua stessa macchina, la gara è un altro segnale forte, da non sottovalutare. La stagione è lunghissima e servirà pensare gara per gara, ma quanto visto negli ultimi due weekend è magia assoluta, oltre che gran talento.