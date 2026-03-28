“Non sono nemmeno più frustrato, valuto la mia vita qui”: Signori, a Suzuka Max Verstappen parla di ritiro e no, non è uno scherzo

C’è un momento in cui la frustrazione finisce. Non perché il problema sia risolto, ma perché si è andati oltre. Oltre la rabbia, oltre la delusione, oltre persino la parola giusta per descriverlo. Max Verstappen quel momento lo ha raggiunto a Suzuka, in un sabato che lo ha visto uscire in Q2 con la Red Bull che non gira come dovrebbe. E lì, davanti ai microfoni, ha detto una cosa che non aveva mai detto prima. Ha parlato del suo futuro in F1, a tutto tondo.
Quattro titoli mondiali, il pilota più dominante della sua generazione. Da mesi il critico più acceso del nuovo regolamento, delle nuove power unit, di una F1 che ha scelto di dividere alla pari la potenza tra elettrico e termico e che ha trasformato la gestione della batteria nel vero campo di battaglia. Verstappen lo aveva già detto in tutte le lingue: se non si diverte, smette. Ma dire che non ci si diverte è diverso dal sedersi davanti a una telecamera e ammettere di avere delle cose da capire. Cose personali.
Suzuka è una delle piste che ha sempre amato. Curva dopo curva, un circuito che chiede tutto al pilota e restituisce tutto a chi sa guidare davvero. O almeno, era così. Con le vetture attuali, la 130R non si affronta più a tutto gas, le frenate arrivano con sessanta chilometri orari in meno, e quello che un tempo era un atto di coraggio è diventato un esercizio di gestione energetica. Un posto diverso, quasi irriconoscibile per chi lo frequenta da anni.
Gli hanno chiesto quanto fosse frustrante viverlo così, lui ha risposto senza girarci intorno, come riportato da The Race: “Non sono nemmeno più frustrato. Sono oltre. Non so quale sia la parola giusta in inglese. Non so cosa pensare, onestamente. Forse non ci sono parole. Non riesco più ad arrabbiarmi, a restare deluso, a essere frustrato da quello che sta succedendo”.
Poi è arrivata la domanda sul futuro della Red Bull, sulla possibilità di intravedere qualcosa di positivo all'orizzonte. Verstappen ha risposto che il team sistemerà alcune cose nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Poi si è fermato: “Il resto, sapete già come la penso, non ho bisogno di ripeterlo. C’è anche molto che devo capire io, a livello personale”.
A chi gli ha chiesto cosa intendesse, dopo una pausa, ha detto: “La vita. Sì, la vita qui”.
Non è la prima volta che il nome di Verstappen viene accostato a scenari alternativi. Negli ultimi due anni era stato a lungo inseguito dalla Mercedes, e il mercato piloti aveva ruotato per mesi attorno a una sua possibile risposta. Questa volta, però, tutto è diverso. Lo scenario alternativo arriva dalle sue parole, pronunciate davanti a una telecamera, in un momento in cui non stava recitando nessuna parte.
Il contratto con la Red Bull scade nel 2028, Max avrà trentuno anni. Tempo, sulla carta, ce n’è. Ma quello che ha detto a Suzuka non suona come il ragionamento di chi sta pianificando il medio termine. Suona come quello di un pilota che sta facendo i conti con qualcosa adesso, non tra tre anni. La frustrazione, ha detto, è finita. Quello che resta è più difficile da nominare.