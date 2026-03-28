“Non sono nemmeno più frustrato, valuto la mia vita qui”: Signori, a Suzuka Max Verstappen parla di ritiro e no, non è uno scherzo

C’è un momento in cui la frustrazione finisce. Non perché il problema sia risolto, ma perché si è andati oltre. Oltre la rabbia, oltre la delusione, oltre persino la parola giusta per descriverlo. Max Verstappen quel momento lo ha raggiunto a Suzuka, in un sabato che lo ha visto uscire in Q2 con la Red Bull che non gira come dovrebbe. E lì, davanti ai microfoni, ha detto una cosa che non aveva mai detto prima. Ha parlato del suo futuro in F1, a tutto tondo.

Quattro titoli mondiali, il pilota più dominante della sua generazione. Da mesi il critico più acceso del nuovo regolamento, delle nuove power unit, di una F1 che ha scelto di dividere alla pari la potenza tra elettrico e termico e che ha trasformato la gestione della batteria nel vero campo di battaglia. Verstappen lo aveva già detto in tutte le lingue: se non si diverte, smette. Ma dire che non ci si diverte è diverso dal sedersi davanti a una telecamera e ammettere di avere delle cose da capire. Cose personali.