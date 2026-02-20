Per gli italiani Sinner non può più perdere? Ogni sconfitta ha l’odore del dramma. Jannik esce dal 500 di Doha contro Mensik: una partita persa che non significa niente

Ieri Jannik Sinner ha perso ai quarti di finale del torneo di Doha contro Jakub Mensik. Una sconfitta brutta, meritata. Mensik è sembrato una versione plus dello stesso Sinner: prime fortissime, grande costanza e consistenza da fondo campo, intensità alle stelle, con l'aggiunta di un'aggressività che non è propria del tennista azzurro. Dal lato del numero 2 al mondo poi non è sembrato esserci il miglior Sinner, scarico e fiacco sulle gambe. Certo, Sinner non ha perso sicuramente contro un brocco. Mensik è tra i giovani più promettenti del circuito, classe 2005 ha già vinto un 1000 e si trova ora alla posizione numero 13 del mondo. Il ceco, in futuro, è uno dei candidati al ruolo di terzo incomodo fra Sinner e Alcaraz e ieri lo ha dimostrato. Per Sinner sono subito partite le sirene. Sul banco degli imputati il suo allenatore, Simone Vagnozzi, colpevole secondo alcuni della scarsa evoluzione del gioco di Sinner; o ancora il preparatore atletico Umberto Ferrara, quello del caso Clostebol, che non gli avrebbe dato un'adeguata verve atletica. Se da un lato è vero che sia a Melbourne che a Doha la preparazione di Sinner è apparsa un po' indietro, dall'altro dobbiamo però ragionare sul fatto che sono i primi tornei dell'anno, che si sono svolti in condizioni di caldo estremo e che la preparazione dovrà durare fino al prossimo novembre. Ma al di là di questo, con ogni probabilità la difficoltà del campione azzurro è anche e soprattutto mentale. Sinner ha fiutato il clima che gli si sta creando intorno e ha subito rassicurato: “Non è successo nulla di grave, nessun disastro: sono momenti che succedono nel tennis, ma sono molto sereno, prima o poi mi tiro fuori e riparto" ha detto a Sky Sport. "Sono certo che il lavoro ripagherà: devo ritrovare fiducia, poi ritroviamo anche il ritmo. Non sarà a Miami, forse, non sarà a Indian Wells, ma il lavoro ripagherà. Ripeto. Non è successo nulla di grave, sono momenti che succedono, tutti ci sono passati". Sinner non si preoccupa, noi neppure e alimentare l'ombra di una crisi non può che far peggio al suo stato psicologico. L'italiano si trova davanti a un periodo di flessione, che nella stagione di uno sportivo è fisiologica e normale. Il problema non è una sconfitta a Doha, ma la nostra incapacità di accettarla. Nello sport nessuno vince sempre. Che si chiami Djokovic, Nadal, Alcaraz o Sinner. E quindi ora alla vera prova di maturità, più che Sinner, sono chiamati i suoi tifosi.