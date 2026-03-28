L'autolesionistico sabato di Liberty Media? Di Giannantonio fa la pole a Austin e Bulega asfalta tutti in Race1 a Portimao

Chi non ha avuto assolutamente niente da temere, però, è stato Fabio Di Giannantonio. Ha trovato il giro perfetto e non ce ne è stato per nessuno. “E’ stato il giro piu adrenalinico della mia vita – ha scherzato il Diggia a fine turno - Mi sono sentito bene: bello così di cuore! Stamattina abbiamo fatto una modifica e mi è piaciuta, è servita. Ho esultato tanto sotto il casco, ma la Sprint sará una battaglia, non sarà facile fare il buco. Ci sono tanti piloti veloci, sarà una bella battaglia. Intanto questa pole la dedico alla squadra e ad Aldo Drudi per le livree che ha fatto qui in USA”. Dietro il pilota romano il solito Marco Bezzecchi, sempre più a suo agio in sella alla RS-GP e gran favorito per la gara lunga di domani visto il passo mostrato. “Sono contento – ha detto il Bez - è stata una mattinata tosta in generale, ma abbiamo comunque fatto uno step. La pista è lunga e è facile fare qualche errore: sono soddisfatto. Il rallentamento su Marc? Ho rallentato perchè davanti a me si sono fermati, non ne ho idea. La Sprint? Vediamo come evolve la giornata per scegliere la gomma”.