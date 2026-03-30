Sinner dedica la vittoria a Antonelli e Bezzecchi, che ci hanno regalato una prima volta. Ma sull’Italia di Gattuso è molto più realista: “Speriamo, anche se…”

Al termine della sua partita, quando la domenica tricolore già stava lasciando il passo a un grigio lunedì, il pensiero di Sinner è andato ai suoi due connazionali. “Bez, Kimi, Italia” ha scritto il numero 2 al mondo sul vetro della telecamera. L'ultima celebrazione di una grande domenica. “Stiamo vivendo un momento incredibile, in tutti gli sport. Ovviamente adesso speriamo anche per il Mondiale, sarà molto tosta. Sono felice di fare parte di questo gruppo” ha dichiarato Sinner dopo la partita, con un pensiero anche alla Nazionale di calcio. Sì, perché il paradosso è questo. L'Italia vince ovunque: sabato anche Bolelli e Vavassori hanno vinto il doppio a Miami, solo una settimana fa a Lillehammer Laura Pirovano e Sofia Goggia hanno conquistato due Coppe del Mondo di specialità nello sci alpino, l'Italia è arrivata terza nel medagliere dei Mondiali indoor di atletica e a Milano Cortina ha fatto record di medaglie. Persino nel baseball l'Italia si è spinta fino alle semifinali mondiali. L'unico sport che arranca è proprio quello più seguito, più amato. Il calcio in Italia è religione ma la Nazionale rischia di mancare i Mondiali per la terza volta di fila. Allora domani toccherà a Gattuso trasformare la “domenica italiana” in un “marzo azzurro”.