Care Ducati e Aprilia, la guerra vi fa belle! Godiamoci il momento prima che la MotoGP torni in mano alla Honda: 6 moto, tre squadre e due fenomeni sotto contratto

Oggi parliamo di Aprilia che ha superato Ducati, dei bolognesi alle strette e di quanto sarà convincente la loro risposta a Jerez, tra poco meno di un mese. Eppure non è sempre stato così. Anzi, nell’era moderna delle corse non lo è stato mai e, fino a qualche anno, fa le possibilità che un costruttore italiano potesse vincere in MotoGP erano più o meno le stesse di un gatto che prova ad attraversare la strada al Nurburgring.



La verità è che adesso dovremmo semplicemente goderci il momento, anche considerando che a vedere come si sta muovendo la Honda potrebbe non durare a lungo. HRC sta tornando e, dopo aver vinto la ‘coppa Giappone’ con Yamaha con un certo distacco, sta apparecchiandosi un tavolo comodo per il 2027 con vista sulla parte alta della classifica.



Dopo aver messo sotto contratto Fabio Quartararo a inizio stagione - l’annuncio arriverà più avanti - in HRC si stanno muovendo per ottenere un terzo team in MotoGP. Così si sono aperte trattative con Trackhouse, Gresini (di cui abbiamo parlato qui) e adesso, come raccontato dai colleghi di Motorsport.com, con il Tech3 di Hervé Poncharal, passato nelle mani di Gunther Steiner alla fine dello scorso anno. È proprio quest’ultima la squadra con più possibilità di cedere alle lusinghe dei giapponesi: Gresini si trova bene con Ducati, Trackhouse sta crescendo con Aprilia e KTM non sembra in grado di garantire le prestazioni e le prospettive delle altre due.