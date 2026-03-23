Il clamoroso omaggio della Gresini Racing al Brasile di Alex Barros è un messaggio per Ducati, con cui è a rischio il rinnovo? No, anche se...

È il sabato sera del Gran Premio del Brasile quando la Gresini Racing presenta ufficialmente la livrea speciale per la domenica, primo dei tanti omaggi pensati dal team per celebrare i 30 anni dell’azienda. È una moto verdeoro, colori che tornano sulle tute di Alex Marquez e Fermín Aldeguer, mentre le divise del team diventano di un verde più scuro. Una moto così bella non la si vedeva da una vita, magari qualcuno s’era avvicinato per i 75 anni della MotoGP a Silverstone ma, di fatto, una qualità simile rimane rara. Per i colori che funzionano, per gli sponsor che non danno fastidio e, soprattutto, per la storia che la livrea racconta.



Era il 1997 quando Fausto Gresini festeggiò il primo podio da Team Owner con Alex Barros, a cui era stata affidata una privatissima Honda NSR 500. Nello specifico a Donington, quando la Gresini Racing correva l’undicesima gara della sua storia: difficile immaginare una cosa simile nel mondo di oggi. Eppure, nel mondo di oggi, la Gresini Racing c’è eccome, anzi. È al centro del mercato Ducati, che vorrebbe rinnovare oltre il 2026 la fornitura delle sue Desmosedici alla squadra faentina, la quale da parte sua ha sul tavolo un’offerta della Honda. Gresini infatti ha un contratto in scadenza e dal 2027 potrebbe fare ritorno dai giapponesi, con cui non solo ha iniziato la propria storia assieme ad Alex Barros, ci ha anche scritto pagine importanti nella storia delle corse, come gli anni con la Telefonica Movistar, la Fortuna e pure la Honda San Carlo, fino alle CRT e Open di 2013 e 2014. Poi il passaggio ad Aprilia nel 2015 e la volontà di Fausto di passare alla Ducati, volontà portata avanti da Nadia Padovani con risultati straordinari.