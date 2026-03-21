Nelle lacrime di Jorge Martìn dopo il podio di Goiania: in un occhio la felicità e nell’altro la disperazione (maledetta frenesia)

Le altre lacrime? Sono quelle più normali. Più umane. Più semplici da capire. Perchè sono state quelle di chi nei pochi metri di un traguardo attraversato da terzo di giornata s’è visto passare nella testa tutte le immagini di un calvario durato un anno. Il dolore. La sofferenza. Il pensiero che potesse essere già finito tutto. La costanza che c’è voluta per dimostrare prima di tutto a se stesso di non essere finito. Di potercela fare. “Solo poco tempo fa – ha detto ancora nella sua intervista super breve al parco chiuso – la mia ragazza mi aiutava a mangiare perché da solo non riuscivo. E’ stato un percorso davvero difficile”.

Di parole ne ha trovate un po’ di più, invece, subito dopo, intervistato dalla TV inglese. “La fiducia sta arrivando gradualmente e sto diventando più competitivo – ha spiegato - So di cosa ho bisogno dalla moto e cosa si adatta al mio stile di guida. Qui ho pensato di avere il potenziale anche per vincere, ma dopo la caduta in qualifica ho perso un po' di fiducia e nei primi giri sono stato un po' troppo prudente. Poi mi sono rilassato dietro a Marco, ma il ritmo non era male, ho sentito che ne avevo e ci ho provato. È una pista Aprilia, ma la Ducati ha ottenuto un primo e un secondo posto, quindi penso che siamo ancora un passo indietro rispetto a loro, ma abbiamo ancora qualcosa da provare per domani. È molto importante adattarsi rapidamente alle condizioni di questo circuito".