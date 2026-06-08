Forse non ve ne siete accorti, ma l’esordio di Kim Kardashian al fianco di Lewis Hamilton a Monaco è stato un disastro

Nel sabato mattina di Montecarlo, per qualche minuto, tutta l’attenzione del paddock si è spostata su Kim Kardashian. Prima volta pubblicamente insieme a Lewis Hamilton negli ambienti della F1, mentre il Circus si preparava per le qualifiche. Cammina fianco a fianco con la sorella Khloé, poi entra nell’hospitality Ferrari. Da lì segue Q1, Q2 e Q3 con le cuffie della Scuderia in testa, a poca distanza da Alexandra Saint Mleux, moglie di Charles Leclerc.
Hamilton e la Kardashian si conoscono da anni e si frequentano ormai da mesi. Dopo i primi incontri discreti, sono usciti allo scoperto gradualmente. Londra, poi il Giappone e l’America, nel mezzo una fuga a Parigi. Insieme al Coachella e poi a Monaco, nel Gran Premio più glamour dell’anno.
Nel fine settimana si sono visti poco insieme, ma il web si è scatenato. Nel bene e nel male, perché Kim di figuracce ne ha collezionate più di una nel giro di poche ore.
La prima arriva in griglia domenica, quando Martin Brundle - ex pilota ed opinionista per Sky Sports - le si avvicina per un commento, come fa di routine con le celebrità presenti nel paddock. Lei lo ignora, va avanti. L’episodio dura un attimo, ma è notato da tutti.
Il meglio, però, arriva dopo la gara, prima del bacio che Hamilton le manda dal podio. Il Gran Premio è appena terminato, il circuito è invaso da vip. Tra questi c’è anche la Kardashian che, nel marasma generale, ben pensa di asciugarsi il volto con l’asciugamano di Kimi Antonelli, quello che il vincitore avrebbe dovuto utilizzare una volta sceso dalla sua W17. Quando lo prende dal mobiletto probabilmente qualcuno le fa notare dell’azione non proprio ok; lei si ferma, ci pensa un attimo e poi prosegue come se nulla fosse.
Altra figura di me*da in mondovisione, per un esordio al fianco del sette volte campione del mondo tutt’altro che tranquillo, con un altro video che fa il giro del web. I commenti parlano da soli ed è facile dedurre che in molti non l’hanno presa benissimo.
Poi, però, l’imbarazzo tocca anche ad Hamilton, in conferenza stampa dopo la gara. Dalla platea gli chiedono cosa significasse per lui la presenza di Kim nel fine settimana, ma la risposta arriva in maniera abbastanza impacciata: “Uhm…..si”, esordisce con una lunga pausa tra le due parole. “È stato fantastico avere Kim qui questo weekend”, continua prima di spostare l’attenzione sulle persone che, in generale, lo hanno circondato a Montecarlo. Poi conclude con un “Non so cos’altro dire”. Un po’ imbarazzato, comprensibilmente.
Di sicuro, però, il primo weekend da ferrarista di lei non è andato proprio liscissimo. Chissà se se n’è almeno resa conto…