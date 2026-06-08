Forse non ve ne siete accorti, ma l’esordio di Kim Kardashian al fianco di Lewis Hamilton a Monaco è stato un disastro

Nel sabato mattina di Montecarlo, per qualche minuto, tutta l’attenzione del paddock si è spostata su Kim Kardashian. Prima volta pubblicamente insieme a Lewis Hamilton negli ambienti della F1, mentre il Circus si preparava per le qualifiche. Cammina fianco a fianco con la sorella Khloé, poi entra nell’hospitality Ferrari. Da lì segue Q1, Q2 e Q3 con le cuffie della Scuderia in testa, a poca distanza da Alexandra Saint Mleux, moglie di Charles Leclerc.

Hamilton e la Kardashian si conoscono da anni e si frequentano ormai da mesi. Dopo i primi incontri discreti, sono usciti allo scoperto gradualmente. Londra, poi il Giappone e l’America, nel mezzo una fuga a Parigi. Insieme al Coachella e poi a Monaco, nel Gran Premio più glamour dell’anno.

Nel fine settimana si sono visti poco insieme, ma il web si è scatenato. Nel bene e nel male, perché Kim di figuracce ne ha collezionate più di una nel giro di poche ore.