No, non era colpa dell’asfalto: ecco cos’è successo a Charles Leclerc, che a Monaco è categorico: “È stato un incubo”

La delusione è palpabile, con il monegasco incredulo una volta rientrato ai box. E a chi gli chiede un giudizio sul “pasticcio” del muretto Ferrari in occasione della prima Safety Car, quando aveva chiesto di rimanere fuori per sopravanzare Hamilton che al pit avrebbe dovuto scontare cinque secondi di penalità, richiesta non ascoltata dalla Scuderia, lui risponde netto: “Onestamente, non credo che questa debba essere la storia della giornata. Dobbiamo solo trovare una soluzione per i nostri freni perché quando queste cose saranno sistemate sarò in grado di fare il mio lavoro correttamente. Oggi ero solo un passeggero. Non ci sono divergenze d’opinione. Ho parlato con Fred e Jerome, poi hanno guardato i dati ed è tutto molto chiaro per tutti. Non credo ci sia alcun dubbio”.

Continua a sottolinearlo, parlando di una situazione mai vissuta nella propria carriera: “Non a questo livello. Sicuramente a volte le cose si fanno complicate, ma oggi era proprio impossibile fare una curva”. Tutte difficoltà che si erano viste anche in qualifica, più volte vicino a quell’errore arrivato poi all’ultimo tentativo in Q3 mentre, nonostante tutto, stava realizzando un giro monstre.

Di questa storia c’è solo un aspetto positivo, che oltretutto potrebbe spiegare la differenza che negli ultimi due fine settimana si è vista tra lui ed Hamilton, al contrario super in forma: “Sappiamo da dove deriva il problema. Abbiamo una soluzione in casa e passerò alla configurazione di Lewis per la prossima gara, il che spero sarà un passo avanti. L’unico aspetto positivo da portare a casa da questo weekend? Che avrò una soluzione per i freni la prossima settimana. Tutto qui”.

È stato un errore, o forse no. Di sicuro, quello di Monaco per Leclerc è un weekend da cancellare.