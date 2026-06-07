Capolavoro a Montecarlo di Kimi Antonelli, che eguaglia Senna e Schumacher (ma non solo): “Oggi, l’unica persona che avrebbe potuto fermarmi ero io stesso”

A tratti i minuti volavano, a tratti sembravano non passare mai. Poi quell’ultimo giro, la virgola in uscita da La Rascasse e le urla via radio una volta tagliato il traguardo. Un’impresa difficile da descrivere, per certi versi senza senso. Lui si prende tutto il tempo per festeggiare e per abbracciare la sua squadra una volta sceso dalla sua W17. Sul podio, l’inno di Mameli non risuonava dal lontano 2004: allora a trionfare fu Jarno Trulli, oggi un ragazzino di nemmeno vent’anni che in sei gare ne ha vinte cinque.

È la ciliegina sulla torta dopo un fine settimana in cui si è preso la Mercedes e la F1, dove ha portato a 66 i punti di vantaggio sul secondo in classifica, Sir Lewis Hamilton, un gap mai così ampio nella storia del Circus dopo sole sei gare. Diventa il più giovane vincitore a Montecarlo, il più giovane nella storia a realizzare un Grande Slam, il primo italiano a farlo nel Principato. Una lista di record lunghissima.

Dominante, così come pochi negli anni lo sono stati. Lo fa divertendosi, godendo di ogni istante in macchina e fuori, consapevole di star vivendo il suo sogno, quello che l’ha spinto fino alla F1. E alla fine della gara racconta tutto quanto con estrema lucidità, come se avesse già assorbito e compreso l’impresa realizzata ma stesse già pensando al prossimo passo da fare: “Non è stato facile perché, fino al momento della bandiera rossa, ero in un buon ritmo. Stavo spingendo il giusto, senza esagerare, per mantenere la concentrazione. Era una situazione abbastanza confortevole”, spiega a Sky Sport F1.

“Poi, ovviamente, è arrivata l’interruzione e ho pensato: ‘No, perché?’. Quando sei nel flow e viene esposta la bandiera rossa devi aspettare — e abbiamo aspettato a lungo — rischiando di perdere la concentrazione. Riconcentrarsi non è stato semplicissimo, soprattutto dovendo ripetere l’intera procedura di partenza. Devo dire, però, che dopo lo scatto è andata bene e negli ultimi dieci giri mi sono divertito molto”.