Marc Marquez, i giornalisti e una discussione pirotecnica con gli altri piloti dopo il GP di Balaton: “I campioni mentono sempre”

Che Marc Marquez fosse poco affidabile nelle sue dichiarazioni non lo scopriamo certo oggi. Giovedì lo spagnolo aveva raccontato di non essere a posto, aggiungendo che sarebbe finito sul podio solo in caso di brutti errori da parte degli altri. Che, va detto, ci sono stati quando Martín ha atterrato Bezzecchi, Fernandez, Di Giannantonio e Aldeguer, eppure Marc avrebbe vinto lo stesso senza grosse complicazioni: lo spagnolo in Ungheria ha pole position, dominio il sabato e vittoria la domenica, ricordandoci perché lo scorso anno il circuito era stato ribattezzato Balaton Marc.



Un collega inglese gliel’ha ricordato in conferenza stampa, dopo la gara: “Quando ti hanno dato del favorito hai detto di no, che ce l’avresti fatta forse per cinque giri. Poi hai vinto la Sprint e hai vinto la gara: potremo mai credere a quello che ci racconti?”, gli chiede. “Voglio dire… io ci credo”, la risposta di Marc. “Chiaramente non era nel piano, la chiave è stata che venerdì al terzo, quarto giro i tempi mi venivano facilmente e sono riuscito a risparmiare le energie per tutto il venerdì. Spingevo due giri, rallentavo per cinque… è molto difficile mentalmente, anche tenere la concentrazione. Poi vedi i fogli, non sto mentendo”.



Risate. Nessuno ci crede ai fogli, così Marc continua: “Nelle FP2 è dove ho dato tutto, tu hai i dati”, dice a Bagnaia, che gli siede a fianco dopo un altro podio. Pecco scuote la testa, altre risate. “Al Mugello per esempio non avevo la velocità e ho sofferto molto, qui col mio stile di guida è andata bene e ho salvato molte energie. In gara è stata la prima volta nella mia carriera in cui ho avuto problemi di arm pump al braccio sinistro. Ho deciso di montare la gomma media in griglia e per fortuna sono qui, altrimenti Gigi mi avrebbe ucciso. Pecco sa che tutto il Team Factory ci spingeva a usare la soft ma noi volevamo la media, che è stata la scelta sbagliata: all’inizio abbiamo sofferto tanto, fortunatamente la velocità era abbastanza”.