L’ultimo ballo a Balaton? Nero come la sf*ga per Aprilia e con Ducati che gode quattro volte: per le sue 100, per le 100 di Marc Marquez, per Pecco e per questo Pedro Acosta

“Sono felicissimo – ha detto il 93 nel parco chiuso - dopo l'anno scorso è cambiato tutto, ma lo sport è così. Io ho dovuto imparare questa lezione già nel 2020. Nonostante alcune difficoltà in questa stagione, sapevo che ce l'avrei fatta a avere qualche chance di fare meglio e vincere. Sabato ho avuto la sensazione di potercela fare, grazie ai dottori e a chi mi ha aiutato a casa. Il prezzo da pagare è stato alto, ma sono contentissimo di essere finalmente ritornato"

Il nove volte campione del mondo ha messo nel sacco la sua vittoria numero 100 che, per un fascinoso disegno del destino, è stata anche la vittoria numero 100 per la Ducati. E a Borgo Panigale, anche se i colori adesso sono altri, ora la festa è tripla perché a Balaton s’è avuta l’ennesima conferma di che razza di fenomeno sia Pedro Acosta. Il giovane pilota spagnolo ha difeso per qualche giro la sua prima posizione, nonostante avesse una moto decisamente meno competitiva, sfruttando la morbida e prendendo anche un discreto margine da Marc Marquez. Poi, quando il nove volte campione del mondo s’è rifatto sotto, Acosta ha ingaggiato un duello quasi romantico. Resistendo. Rimettendosi davanti. Giocando pure la carta della sportellata. Fino a una resa che vale per lui un secondo posto e per Ducati la consapevolezza che il doppio cento di oggi è comunque una tappa di un gran bel futuro.