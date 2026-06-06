Marc Marquez a Balaton? Un giro di vite e il problema ce l’hanno (di nuovo) gli altri. Nella Sprint Acosta è secondo e Bezzecchi terzo

Il nove volte campione del mondo c’ha scherzato anche su con i suoi uomini sotto il podio, prima dell’immancabile –e liberatorio – abbraccio che un Gigi Dall’Igna che sembra aver ritrovato definitivamente il sorriso. “Ieri – ha detto il 93 nell’intervista al parco chiuso - ho cercato di risparmiare energia, attivando la modalità eco. Stamattina ho cercato di spingere, se si parte davanti è di grande aiuto. Ho spinto e poi conservato per la fine: una strategia che ha funzionato bene. Ma ha funzionato oggi, domani la gara sarà più lunga e vedremo come gestirla".

Mette, giustamente, le mani avanti, ricordando a tutti che solo una settimana fa non aveva ancora nel corpo la forza necessaria per un fine settimana pieno di gara. Ma gli occhi sono quelli di una volta. Basterà per pensare di poter scalare davvero la classifica generale? I punti sono tanti e Marc Marquez, almeno per adesso, dice di non pensarci nemmeno. Anche perché Marco Bezzecchi, leader del mondiale e oggi terzo al traguardo, ha messo nel sacco punti importanti nonostante le note difficoltà della Sprint e un circuito come Balaton che non lo fa impazzire. “Una Sprint molto difficile per me – ha ammesso Bezzecchi – in particolare all'inizio, l'aderenza era molto bassa e facevo fatica. Per fortuna la partenza è andata bene: ho anche sentito un contatto dietro, ma non so cosa sia successo. Comunque sono contento del risultato perchè viene dopo momenti difficili su questa pista”.