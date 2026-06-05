Signori, la cura Marco Bezzecchi a questa MotoGP è pure una scuola di vita: “Ho fatto scuola da muratore”

Marco Bezzecchi arriva piuttosto rilassato all’incontro con la stampa dopo il sesto tempo del venerdì pomeriggio: “Oggi niente di incredibile”, ci racconta con il volto rilassato. “L’obiettivo era quello di andare in Q2 e ce l’abbiamo fatta. Stamattina le sensazioni non erano male, anche se poteva non sembrare dal risultato delle FP1. Poi nelle FP2 mi sono sentito leggermente meglio e in termini di passo sono stato abbastanza veloce. È vero che c’è qualcuno di più veloce, tipo Marc e Pedro. Magari ce ne sono altri, devo ancora vedere. Ho sofferto più di quanto avrei voluto nel time attack, però era importante essere nei primi dieci e ci sono, quindi va bene”.



Gli chiediamo del terzo settore, in cui ha fatto fatica per tutto il giorno. E lui, come ha fatto altre volte quest’anno, si dice tranquillo perché gli altri piloti Aprilia lì riescono ad andare forte. Come a dire che se ce la fanno loro significa che la moto funziona e quindi, di contro, tutto dipende da lui, dal suo approccio e dalla sua velocità. Se hai fiducia nei tuoi mezzi e nel tuo talento, sapere di poterci arrivare è l’unica cosa che ti serve. E questo in breve è uno dei tasselli più importanti in questa stagione di Marco. “Anche io ho visto che al T3 perdevo sempre un botto”, spiega lui. “Ancora, ti dico la verità, non ho fatto in tempo a controllare. La fortuna è che gli altri piloti Aprilia sono andati bene, quindi ho un po’ di dati da poter guardare per capire dove migliorare. Però… onestamente ancora non so bene dove migliorare nel T3, so che il settore è quello”.