“Qui la Ferrari fa veramente paura”: attenzione, Hamilton e Leclerc si prendono Monaco mentre la Mercedes trema, ma c’è un avversario a sorpresa (e anche qualche problema)

Tra i due, però, a stupire è soprattutto Hamilton, anche perché vedere Leclerc subito davanti nel Principato quasi non fa più notizia. Dopo il podio a Montreal Sir Lewis è partito carichissimo e a tratti ha dato spettacolo, in totale controllo della macchina mentre controsterzava da una parte all’altra. Sembra in fiducia, aggressivo, esattamente come lo si era visto in Canada. E non è un caso che, al termine dell’ultima sessione, i due abbiano provato la partenza dalla prima e seconda casella, invertendo le proprie posizioni dopo il primo tentativo.

Sono consapevoli di potersela giocare, forse stavolta più che mai. Ma nonostante ciò, non è comunque stata una giornata perfetta, soprattutto lato box Leclerc: via radio, nel corso della seconda sessione, il monegasco si è lamentato più volte di una mancanza di feeling in fase di frenata, cruciale per accarezzare il limite in un circuito cittadino. E poi, la presenza di un Hamilton così in palla di sicuro non facilita le cose.

Eppure, nel box Ferrari l’atmosfera è decisamente più leggera rispetto a quella che si respira in Mercedes, che dopo i problemi di Russell a Montreal torna a tremare. Tutta colpa della power unit montata sulla McLaren di Lando Norris, andata in black out poco dopo l’inizio delle FP2 esattamente come successo a George durante l’ultimo GP. È l’ennesimo campanello d’allarme che, unito a una prestazione non super in pista, con Antonelli e Russell sempre in coppia ma lontani dai due Ferrari, preoccupa e non poco.