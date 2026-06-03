Le parole di Hamilton sul simulatore, ma anche il 2026 e il momento magico di Kimi Antonelli: a Monza ne abbiamo parlato con Mattia Drudi, che oltre a vincere nel GT è pilota di sviluppo Audi in F1

“Credo che non avendo lavorato al simulatore mi sono sentito meglio rispetto a ogni altro weekend quest’anno”. È così che Lewis Hamilton aveva commentato a caldo la quarta posizione ottenuta nelle qualifiche Sprint del GP di Montreal. Un concetto che aveva già sottolineato il giovedì in conferenza stampa, subito, così come al termine del fine settimana di Miami. Aveva detto che il lavoro al simulatore lo aveva mandato più volte fuoristrada, che in carriera non l’aveva quasi mai usato e che, da quel momento in poi, avrebbe cambiato approccio.

Ragionevole, specie se un lavoro diverso giovi alle performance così come successo in Canada, con la gara chiusa in seconda posizione. Eppure, davanti a uno strumento così centrale in questa F1, il dubbio che le parole di Sir Lewis fossero un po’ esagerate — oltre che estremamente soggettive — ci è rimasto. E per fugarlo, quale migliore occasione di parlarne con chi quel lavoro lo porta avanti di weekend in weekend, parallelamente all’attività dei piloti in pista.

Siamo stati a Monza e, in occasione del GT World Challenge Endurance, insieme ai colleghi di automoto.it ne abbiamo parlato con Mattia Drudi, pilota ufficiale Aston Martin nel GT oltre che development driver per Audi in F1. Uno dal piede pesante, che a 27 anni ha già vinto tantissimo nel mondo endurance, compresa la leggendaria 24 Ore di Spa. Poi c’è stata la pole position a Le Mans nel 2025 e la vittoria della Sprint Cup del GT World Challenge nel 2023 con Audi, giusto per citarne altre due.

Mattia, che ci aspetta nell’hospitality del team Comtoyou Racing, è uno che parla chiaro e senza giri di parole, capace di analizzare tutto alla velocità della luce. In 25 minuti ci spiega il suo lavoro al simulatore di Hinwil, il rapporto che c’è davvero con i piloti titolari e il ruolo — operativo e non — nello sviluppo della vettura, tutte cose citate da Hamilton nelle spiegazioni di Montreal. Alla fine capiamo che sì, magari per Sir Lewis non sarà il migliore dei metodi per prepararsi ai weekend, ma che dietro alla simulazione c’è un mondo che va ben oltre quanto si riesca a immaginare (anche dalle stesse parole di Hamilton). E poi c’è spazio anche per una riflessione su questa F1, sui timori in vista di Monza per via della gestione troppo invadente dell’energia e sull’inizio di stagione strepitoso di Kimi Antonelli, che con Drudi si conosce e anche bene.