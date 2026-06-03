Charles Leclerc come Sal Da Vinci a Sanremo? L’annuncio da pelle d’oca e l’indizio sul futuro “sempre rosso”

Saremo io e te, “accussì”, sarà per sempre sì. A cantarlo era Sal Da Vinci a Sanremo, canzone che gli era valsa la vittoria della 76a edizione del festival. Qualche mese più tardi, con quasi le stesse parole, Charles Leclerc ha annunciato il suo rinnovo pluriennale con la Ferrari nonostante un contratto non ancora in scadenza. Lo ha fatto con una lettera e un video, senza parole di circostanza. Solo Charles vestito di rosso che scrive di rosso.

Un gesto d’amore, “di lealtà e di fiducia in un mondo che corre sempre più veloce”, ha scritto lui. E con in testa un solo obiettivo, lo stesso di sempre e che sembra valere più di tutto il resto: diventare campione del mondo con la Scuderia: “Quando sono entrato in Ferrari, ero un ragazzo che viveva un sogno. Come tanti piloti prima di me, sono cresciuto sapendo che Ferrari era qualcosa di più grande. È qualcosa di più grande. Non solo un simbolo. È una passione che ho sentito molto prima di avvicinarmi anche solo a una tuta rossa”.