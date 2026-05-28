La F1 di Briatore da Benetton a Gucci: ecco l’accordo monstre per portare l’Alpine sul tetto del mondo con tanto di meccanici gucciati

La risposta sta nei numeri del pubblico: cinque anni fa l’età media dei fan di F1 era, come ha detto Briatore stesso a Parigi, intorno ai 50-55 anni. Oggi è 32. Il 41% della fanbase globale è femminile. Tre nuovi fan su quattro che si avvicinano al Circus sono donne. Il 61% degli appassionati interagisce ogni giorno con contenuti ufficiali della F1. Liberty Media ha costruito un prodotto che funziona anche come entertainment puro, non solo come motorsport, e per un brand come Gucci questo cambia tutto.

Il marchio non ha bisogno di visibilità, ha quasi 12 miliardi di dollari di fatturato annuo e più di 500 store nel mondo, ma di rilevanza su un pubblico giovane che stava diventando progressivamente difficile da raggiungere con i canali tradizionali. La F1 di questi anni è esattamente quel canale. Lo stesso vale per Alpine: “Dobbiamo imparare da Gucci su personalizzazione ed esclusività”, ha detto Krief in occasione della presentazione di Parigi. Una strategia precisa, che usa la partnership per riposizionare il marchio su segmenti di mercato dove oggi non arriva.

Oltretutto, l’accordo Gucci-Alpine in F1 non è proprio un salto nel vuoto. Dal 2025 LVMH è global partner del Circus con un accordo decennale da circa un miliardo di dollari: Louis Vuitton è diventato title sponsor del Gran Premio d’Australia, la prima gara della stagione, e fornisce i bauli per i trofei; TAG Heuer ha sostituito Rolex come official timekeeper; Moët & Chandon è tornato sul podio al posto del prosecco Ferrari Trento. Il lusso non sta bussando alla porta della F1: è già dentro. Gucci in Alpine è il next step, ma stavolta non a livello di campionato, bensì di singolo team.

E poi c’è il parallelismo con la Benetton, diventata negli anni prima Renault e poi Alpine. Dietro tutta la storia c’è la figura di Flavio Briatore, che negli anni Novanta fece una cosa sola, ma fondamentale: disse alla Benetton che la F1 non era solo uno sport, ma uno schermo su cui proiettare un brand. Portò Camel come sponsor, liberò il team dalla dipendenza finanziaria dalla famiglia Benetton, trasformò il paddock in uno spazio di comunicazione con colori, immagini e presenza. Fu il primo a capire che anche chi non sa distinguere un undercut da un overcut può innamorarsi di una squadra di F1 se quella squadra sa raccontarsi.