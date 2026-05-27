Ma in che senso Max Verstappen potrebbe lasciare la F1 per colpa di Ferrari? L’assurda storia che arriva dritta da Montreal e che fa tremare il paddock

C’è chi sostiene che le dichiarazioni dell’olandese siano soltanto tattica politica per mettere pressione alla FIA, ma chi gli sta vicino ha più volte confermato che Max farebbe sul serio. Tra questi c’è Erik van Haren, giornalista del De Telegraaf, forse il più informato e vicino a tutta la famiglia Verstappen nel paddock. In più, c'è anche da considerare come Max abbia sempre dato priorità alle proprie sensazioni rispetto a tutto il resto nel corso della propria carriera, come testimoniato dalla presenza sempre più ingombrante nel mondo GT negli ultimi due anni.

Ma qual è la modifica che il quattro volte campione del Mondo vorrebbe a tutti i costi? Il tema è il passaggio dal rapporto 50/50 tra potenza termica ed elettrica al 60/40, cambiamento grosso che avrebbe bisogno del via libera di quattro costruttori su sei per passare. Al momento solo Mercedes e Red Bull sono favorevoli, mentre Audi, Cadillac - che diventerà motorista - e soprattutto Ferrari sono contro. Honda, invece, osserva e fa le proprie valutazioni.

Le ragioni di ognuno sono diverse. Audi calcola un costo aggiuntivo di circa dieci milioni di dollari per adeguarsi a una nuova specifica in tempi così stretti, e con tutti gli investimenti già fatti per entrare in F1 non ha intenzione di aggiungerne altri.

La posizione della Ferrari, invece, è più complessa e al momento blocca tutto. A Maranello non sono contrari alla modifica in sé: sono i tempi e le implicazioni che il tutto avrebbe sull’ADUO, il meccanismo di recupero che consente ai motoristi in ritardo di sviluppare la propria power unit per colmare il gap dalla concorrenza, a preoccupare. La Scuderia si aspetta di rientrare nei parametri che le daranno accesso a questo strumento, e con esso la possibilità di lavorare sul motore in modo più libero per avvicinarsi alla Mercedes, oltre che a Red Bull in termini di potenza pura.