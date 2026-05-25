Lo sfogo di George Russell, tradito dalla sua Mercedes a Montreal: “Vorrei solo giocarmela equamente, non me ne va una giusta”. Comprensibile, ma c’è un però…

Una volta tornato nel paddock l’inglese è scuro in volto mentre continua ad alzare gli occhi al cielo. Poi, quando arriva al ring delle interviste, finisce per ridere istericamente parlando di sfortuna e di un inizio di mondiale caratterizzato da un momento negativo dopo l’altro: “Non me ne va una giusta in questo momento. Sarebbe stato meglio che mi fosse successo a Miami quando ero sesto, non qui a Montreal quando ero in testa”, racconta deluso a Sky Sport.

Ma la lista dei rimpianti non è assolutamente terminata: “Anche in Giappone l’ingresso della Safety Car poteva succedere un giro prima, o il guasto in qualifica in Cina. Persino la bandiera rossa del Q1 a Melbourne, senza di quella Kimi sarebbe partito ultimo. C’è qualcosa che non va per il verso giusto per me al momento”.

Finito? Macché: “Non voglio augurare sfortuna a nessun altro, però voglio solo lottare, potermi giocare le mie carte qua dentro e avere le stesse opportunità. Al momento la fortuna non è proprio della mia parte”, conclude l’inglese già col giubbotto indossato mentre in pista Antonelli si avviava in solitaria verso la vittoria.

Che sia stato un inizio di stagione complicato non si discute: di sfortune ce ne sono state parecchie, e i punti persi a Montreal pesano come un macigno. Nel frattempo, quella di Antonelli è diventata a tutti gli effetti una prima fuga mondiale, nonostante l’italiano continui giustamente a ripetere che per adesso bisogna affrontare una gara dopo l’altra senza guardare troppo alla classifica.