Colpo mondiale in Canada! Russell si ritira, ma Antonelli fa un capolavoro e con 30 giri a fuoco dimostra perché è già il peggior incubo di George: signori, questo è un fuoriclasse

Il primo duro colpo del mondiale è arrivato. Giro 30 di una gara tiratissima, Antonelli è alle spalle di Russell. In frenata di Curva 8 l’inglese tira dritto, salta sull’erba e poi si ferma. Sembra un errore, ma in realtà non lo è: la parte elettronica della sua Mercedes va in black out, lo tradisce. Tira pugni nell’abitacolo, lancia per terra l’head rest, poi continua a picchiare sulla W17. È incredulo, oltre che giustamente incazz*to. È un ritiro che pesa come un macigno dopo trenta giri di fuoco a suon di botta e risposta con Kimi, letteralmente incollati dalla prima staccata fino a quella curva. Anche perché, 38 giri dopo, l’italiano taglia per primo il traguardo alzando il pugno al cielo, ma senza rinunciare ad un bel gesto pronunciando in radio un chiaro “Non avrei voluto vincere così”.

Una domenica maledetta per George, forse quella della consacrazione per Kimi: dopo un fine settimana passato a inseguire con tanto di caos in Sprint Race, accontentarsi e correre in maniera cauta sarebbe stato uno scenario possibile. E invece no, nemmeno per un po’: parte a cannone e si mette davanti, poi paga un mezzo problema e finisce alle spalle del compagno. Gli si incolla agli scarichi, continua a mettergli pressione fino a farlo sbagliare. Lo sorpassa, poi commette lui una sbavatura in frenata al tornantino e la lotta ricomincia daccapo.