La Sprint Race di Montreal? Segna un prima e un dopo tra Antonelli e Russell, altro che amicizia da social. E dopo la lotta Kimi attacca (ancora) e promette battaglia

In pista la battaglia la vince Russell che poi taglia il traguardo per primo, mentre Kimi perde anche la posizione ai danni di Lando Norris. È una lotta che gli costa due punti sul compagno in classifica, ma soprattutto, segna un primo e un dopo nel box della Mercedes. Alla fine della gara i due si stringono la mano, ma dopo un inizio di mondiale in cui sembrava tutto perfetto, un po’ da famiglia del mulino bianco, stavolta volano attacchi e la pista fa solo da sfondo.

La gara nel frattempo va avanti, ma non appena l’italiano taglia il traguardo e inizia il giro di rientro ci risiamo. Bono gli comunica la posizione, lui se ne frega e risponde a fuoco: “Se è così che si corre, va bene”. Toto Wolff è costretto a intervenire di nuovo bacchettandolo, ma qualche minuto dopo, seppur con un tono un po’ più da paraculo, il concetto lo rimarca durante l’intervista a caldo nel post gara: “Ho cercato di fare la mia mossa, devo rivedere il tutto. Eravamo fianco a fianco e sono stato spinto via. È andata così, poi ho commesso un errore in Curva 8”.

È caldissimo e a posteriori gli è mancata un po’ di esperienza e freddezza, soprattutto considerato il passo mostrato nei primi giri, ma va bene così, rientra tutto nella logica del “Ha 19 anni, si trova per la prima volta a lottare per un mondiale e si è fatto ingolosire”. A riportarlo sui binari ci hanno pensato prima Bono e poi Toto, che una volta finita la gara ha cercato anche di spazzar via quanto successo: “Ho apprezzato il momento perché chiaramente ci ha consentito di vedere come poter gestire situazioni analoghe anche in futuro, non vogliamo perdere una gara, non vogliamo avere un incidente tra due piloti”, ha chiarito ai microfoni di Sky Sport.

“A volte dobbiamo tutti ricordarci quelli che sono i nostri obiettivi. Non uno contro uno, né uno contro l’altro, ma ci sono delle regole interne e ok, preferisco che tutto sia accaduto durante la Sprint quando non ci sono molti punti in palio”.