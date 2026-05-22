“Non mi ritiro, sto già programmando i prossimi cinque anni”: Lewis Hamilton in Canada avverte la F1, ma è davvero così? Anche perché per Ferrari sarebbe un problema…

“Ci sono tante persone che stanno cercando di farmi ritirare, ma è qualcosa che non è nemmeno lontanamente nei miei pensieri”, ha poi aggiunto. “Sto già pensando a quello che mi aspetta e sto programmando i prossimi cinque anni. Cercherò di restare qui ancora per un bel po’ di tempo”.

Cinque stagioni, un arco temporale abbastanza ampio per un pilota che di anni ne ha già 41. Eppure, dietro le parole del sette volte campione del mondo potrebbe esserci altro. Sir Lewis è un abile comunicatore, ha esperienza e sa benissimo come e quando parlare per riportare a sé tutta l’attenzione. Lo aveva fatto lo scorso anno - guarda caso nel momento più complicato della sua stagione - con la questione dossier, cose che in realtà fanno tutti piloti, lo ha fatto stavolta parlando di futuro.



Difficile immaginarlo in F1 per così tanto tempo, soprattutto alla luce di risultati che non sono poi così brillanti soprattutto se confrontati con quelli di Leclerc. Hamilton lo sa benissimo e non è un caso che, quando gli viene chiesto di spiegare cosa significhi per lui il successo, la risposta è tanto profonda quanto vaga: “Credo che possa essere percepito in molti modi diversi. Penso che significhi svegliarsi ogni giorno e riprovare, dandosi da fare e cercando sempre di essere migliori di come si era prima. Evolversi dalla persona in cui ci si sente a proprio agio in quella che si vuole essere, superare le avversità, dimostrare alle persone che cercano di ostacolarti o di buttarti giù quanto si sbagliano. Credo che, ovviamente, dall’esterno i risultati siano ciò che la gente chiama successo, ma per me, interiormente, si tratta solo di progresso”.

In F1, però, il successo lo decretano i risultati e il cronometro, che in questo momento non sono troppo dalla sua parte. Forse, il suo è semplicemente un modo per ricordare a tutti che il suo futuro lo decide soltanto lui, Ferrari compresa. Anche perché, se Sir Lewis dovesse scegliere di restare oltre il 2027, per la Scuderia si aprirebbe una questione tutt’altro che banale. Tra i piloti attualmente sotto contratto c’è anche Oliver Bearman, che alla sua seconda stagione in F1 sta dimostrando gara dopo gara di meritare una chance nella squadra dei suoi sogni. E lo stesso Bearman non ha nascosto che l’ambizione per il suo futuro sia soltanto quella.