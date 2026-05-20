Vasseur attacca la FIA, che ha penalizzato Ferrari: “Senza la luce blu in partenza, alcune vetture sarebbero ancora in griglia a Shanghai”

Il problema è che quella scelta è stata resa in parte obsoleta ancor prima di poterla sfruttare al massimo. Mercedes e McLaren hanno sollevato questioni di sicurezza legate alle differenze di velocità al momento della partenza e la FIA è intervenuta con l’aggiunta di una luce blu come segnale di pre-allerta in griglia.

In pratica, la luce si accende prima dello spegnimento dei semafori per permettere a tutti di preparare al meglio lo start, neutralizzando in parte il vantaggio che la Ferrari aveva costruito grazie all’adozione di un turbo più piccolo capace di entrare prima a regime. Tutto deciso a tavolino dopo le lamentele dei motorizzati Mercedes, con Ferrari e Red Bull messe all’angolo.



Vasseur, però, non ha perso occasione per sottolineare quanto pesante sia stata la decisione presa dalla Federazione. “Immaginate: senza la luce blu, alcune vetture sarebbero ancora in griglia in Cina”, ha commentato con una punta di ironia che lascia poco spazio all’interpretazione. “Ma si possono sollevare questioni di sicurezza, è un diritto della FIA intervenire e io devo semplicemente accettarlo. Però, penso che sia anche un po’ ingiusto nei nostri confronti”.

Il team principal incassa, ma risponde attaccando non tanto la decisione in sé quanto il contesto in cui è maturata. Durante la scorsa stagione, il francese si era rivolto alla FIA chiedendo fin dove ci si potesse spingere in termini di progettazione visto il nuovo regolamento, totalmente rivisto, e la risposta ricevuta era stata netta: bisogna progettare la vettura in base ai regolamenti, non il contrario. Un principio che aveva condiviso e su cui Ferrari aveva basato le proprie scelte tecniche.