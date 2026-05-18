Cosa ci è rimasto dell’avventura di Max Verstappen al Nurburgring? Velocità da paura, duelli impressionanti e una lezione più importante di tutto il resto

Poi è arrivato il problema tecnico alla trasmissione, proprio mentre il compagno Juncadella era al volante della Mercedes davanti a tutti in solitaria. Dopo un primo avvertimento lo spagnolo torna ai box, il vantaggio si azzera e la gara finisce così. Il Ring ha fatto il Ring, ricordando a tutti quanti come per vincere lì, all’Inferno Verde, serve che tutto vada per il verso giusto.

È questa la lezione più pesante che questa edizione della 24 Ore ci ha lasciato. L’equipaggio che ha dominato la gara non ha vinto, tornando a casa a mani vuote. Quello che resta, però, è tutto ciò che è venuto prima di quel rientro ai box: il livello delle gare GT è altissimo e le battaglie di Max lo hanno evidenziato una volta per tutte, nonostante quella dell’olandese non sia stata una passeggiata.

Alla fine, anche se in pista ha perso, per tutti ne è uscito vincitore come l’intera categoria. L’avventura al Nurburgring è stata un autentico spettacolo, dall’inizio alla fine, anche se stavolta gli è andata male. Calendario di F1 permettendo, come ha affermato una volta sventolata la bandiera a scacchi, c’è tempo per rifarsi e per battere la dura legge del Ring.