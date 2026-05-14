Sentito Bernie Ecclestone a tutta sulla lotta mondiale nel 2026? “Il campione sarà uno tra Verstappen e Antonelli”. E intanto Max mette subito le cose in chiaro lontano dalla F1

Bernie Ecclestone l’ha detto. “Antonelli o Verstappen saranno i campioni del mondo, la Red Bull ha evidentemente superato il periodo di crisi. Max ha ritrovato la forma migliore ed è pericoloso”. È così che l’ex presidente della F1 ha tuonato in un’intervista rilasciata al quotidiano svizzero Blick, senza giri di parole. Una dichiarazione dal significato pesante, sia che il riferimento sia ad Antonelli, sia che lo sguardo sia rivolto a Max.

Kimi, classe 2006, è al suo secondo anno nel circus, ha vinto tre gare su quattro in questo avvio di stagione e si è portato saldamente al comando della classifica piloti. Eppure, dall’altro lato del box c’è George Russell, veloce e che di esperienza ne ha ormai da vendere.

E se è vero che Antonelli fin qui ha fatto una magia, l’hype intorno a lui sembra aver fatto dimenticare che genere di pilota sa essere il suo compagno di squadra: George ha commesso parecchi errori e forse è stato sorpreso dal ritmo martellante dell’italiano, ma è comunque il pilota che ha battuto in più occasioni Lewis Hamilton da compagno di squadra, quello che per gran parte della passata stagione è stato l’unico a impensierire il duo McLaren e Max Verstappen.