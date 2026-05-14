Pecco Bagnaia, a Barcellona Maximum Attack come Markku Alen: “Si può fare e devo farlo. Voglio vincere così”

Al Montmelò, complice l’infortunio di Marquez, tutti gli occhi nel box Ducati - e non solo - saranno puntati su di lui. Una situazione che il numero #63 ha già vissuto, ma che, al contrario di quanto si possa pensare, non è poi un grande vantaggio: “L’anno scorso ho fatto le ultime cinque gare da solo, a parte le ultime due in cui c’era Bulega”, ci spiega. “Secondo me, quando c’è un pilota come Marc che può provare soluzioni diverse, si fa sicuramente prima a trovare la quadra. Vedremo se la strada intrapresa nell’ultima gara ci aiuterà ancora; spero di lavorare con il team come abbiamo fatto a Le Mans, perché è stato estremamente positivo”.

Il lavoro è stato positivo proprio perché gli ha permesso di sentirsi bene in moto. Lo testimonia la pole position conquistata al sabato, ma anche i sorpassi dovuti realizzare la domenica dopo una partenza complicata, uscito in quinta posizione dopo la prima esse: “Era da molto che non sorpassavo così”, continua a raccontarci con grande precisione. “È stato positivo perché già nelle prove mi sentivo veloce e competitivo; sentivo di poter spingere, tant'è che sono scivolato cercando il limite in un time attack, cosa che difficilmente mi capitava. I sorpassi sono stati belli, specialmente in punti dove solitamente fatico: il primo settore di Le Mans non è mai stato il mio forte, invece riuscivo a superare sia in curva 1 che in curva 3. Bisogna continuare così”.

Per tornare a lottare per le posizioni che contano serve attaccare, proprio come quando a Le Mans stava tirando per andare a prendere Bezzecchi, infilando un giro buono dopo l’altro. In generale, però, è questo il mood che il torinese vuole mantenere da qui in poi, come ci conferma quando gli chiediamo se andrà al “maximum attack” come il leggendario rallysta Markku Alen: “È una strategia di cui ho discusso a casa: si può fare e devo farlo. Voglio vincere così”.