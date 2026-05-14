A Sinner (giustamente) non frega niente dei record: “Io faccio la mia storia”. Batte Rublev sul campo agli Internazionali di Roma e Djokovic nelle statistiche ma il bersaglio di Jannik è quello grosso

Roma, la città eterna, la città dei grandi, la città della storia. Oggi, dal punto di vista tennistico, abbiamo appena assistito a questo: la storia. Jannik Sinner ha battuto Andrey Rublev in due set e in un'ora e trentadue. Trentadue non sono solo i minuti, trentadue sono le vittorie consecutive nei Masters 1000. Nessuno, mai, era arrivato fin qui. Il precedente primato apparteneva a Novak Djokovic, che nel 2011 si era fermato a quota trentuno. Più di un (già da tempo avvenuto) passaggio di consegne. È il crollo dei Big 4, di parte del loro mito, ormai relegato al passato, della loro storia come unità di misura di dominio tennistico.

Quando nel post partita gli hanno detto cosa significasse per lui quel record, però, Jannik non si è scomposto. "È difficile da dire. Non gioco per i record. Gioco solo per la mia storia personale". Si guarda già avanti, e soprattutto non si guarda ai record come trofei da esporre. I record sono passaggi obbligati, snodi nel percorso per la leggende.