Vince al Mugello e già non se lo ricorda? E' Marco Bezzecchi ebbasta: “Come una superstar, ma anche come uno di loro”

“Mi sono sentito una superstar, ma anche uno di loro, perché non molti anni fa ero lì con loro. Prima sognavo di esserci. Poi ho sognato di vincere”. Eccolo, il Bez sta tutto in questa frase qui in cui ammette che “collocare” è un verbo di cui gli frega meno di niente. Figuriamoci quanto può fregargli il collocarsi, soprattutto quando è così consapevole che il posto in cui ha piacere vero di stare è il cuore delle persone. Quelle normali. Quelle che sono come tutti e però sognano pure. Di vincere il GP d'Italia al Mugello l’aveva sognato – più come prospettiva concreta che come desiderio astratto – anche appena prima del weekend stesso. Trovando in quella prospettiva una gran forza, ma scoprendo pure qualcosa con cui non aveva mai fatto i conti fino in fondo: la pressione.

“Da giovedì – racconta ancora il pilota – ci ho pensato a questa vittoria, ma non volevo pianistici troppo perché è un qualcosa che ti può far ossessionare. La pressione questo weekend è stata forte, perché i tifosi della MotoGP sono fantastici e sentivo la responsabilità. Tutti mi dicevano che avrei vinto o che avrei dovuto vincere e per la prima volta ho sentito questa pressione. Ma per me è stata anche una carica extra perché è bellissimo avere questo supporto da tutti questi tifosi. Ho lavorato duro per vincere e oggi il sogno si è realizzato. All’inizio ho fatto un bel duello con Jorge Martín: volevo stare davanti perché sapevo che la mia gomma anteriore sarebbe durata di più senza avere nessuno davanti. Pecco Bagnaia però è stato un missile ed è stato velocissimo quando mi ha passato. Lì mi sono detto di non perdere la calma e di tenermi comunque a distanza per evitare problemi con la gomma e quando ho visto Jorge che perdeva terreno ho avuto la tranquillità per aspettare. Poi, però, si è avvicinato di nuovo e ho deciso di andare davanti e fare il mio ritmo anche perché ho visto Pecco iniziare a soffrire un pochino. Le sensazioni con la moto erano incredibili oggi”.