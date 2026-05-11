Ralf Schumacher vuole Hamilton fuori dalla F1: “Credo che per Lewis sia il momento di ritirarsi, Bearman merita la sua Ferrari”. E poi fa il nome di un altro vecchio leone

È in questo scenario che si inserisce il giudizio di Ralf, intervenuto nel podcast Backstage Boxengasse senza giri di parole, lasciando poco spazio all’interpretazione: “Hamilton è ovviamente in una posizione migliore quest’anno, ma probabilmente non avrà alcuna possibilità contro Leclerc a lungo termine”, ha esordito il tedesco prima di guardare al futuro del sette volte campione del mondo.

“È così. Alonso e Hamilton hanno vissuto momenti meravigliosi in F1, ma penso che sia giunto il momento per loro di lasciare l’abitacolo alla fine dell’anno e dare spazio ai giovani. Hamilton ha raggiunto tutto ciò che poteva. È uno dei piloti di maggior successo di sempre, se non il più grande, come direbbero gli inglesi. Se lo merita, anche se dopo quest’anno è andata. Questo ritorno è stato fantastico, ma credo che ogni cosa abbia una fine. Ecco perché dico ora che penso sia ora di dare spazio alla generazione più giovane.”.

Schumacher “attacca” e, per lui, il futuro della Scuderia ha già un nome definito: “Oliver Bearman merita la possibilità di guidare la Ferrari. Credo anche che, se gliene verrà data l’opportunità, potrà competere con Charles Leclerc. Non sarebbe facile per Leclerc”.