L’effetto Kimi Antonelli sulla gente? Eccolo: Sky Italia ha appena rinnovato i diritti della F1 fino alla fine del mondo (o quasi) 

Il tempismo dell’annuncio, però, non sembra per niente casuale. Anche perché, guarda caso, arriva proprio nel momento in cui a primeggiare in F1 c’è Kimi Antonelli, che in questo avvio di stagione ha lasciato l’intero paddock - e non solo - a bocca aperta. Ha diciannove anni, è il leader della classifica e sta trascinando un paese intero davanti allo schermo come non si vedeva da tempo, dagli anni d’oro della Ferrari e di Schumacher.

Secondo quanto riportato dall’emittente, la prima vittoria in Cina è stata seguita da 1,2 milioni di spettatori in diretta su Sky e da 1,4 milioni in differita su TV8. Gli ascolti di questo inizio di stagione segnano un +25% rispetto all'anno scorso. I numeri hanno convinto tutti e l’accordo è arrivato nonostante le tante incertezze registrate tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale.

C’è però una nota ironica che vale la pena sottolineare. Proprio in questi giorni, subito dopo la vittoria di Kimi a Miami, Toto Wolff aveva chiesto ai media italiani di abbassare i toni intorno all’italiano, di non alimentare aspettative eccessive, di lasciarlo crescere con calma. Richiesta legittima e comprensibile, formulata ragionevolmente e con le migliori delle intenzioni.

Quindi, via le minacce di Amazon, Apple TV, Netflix e persino la RAI. La F1, almeno per altri sei anni, resterà sul canale 207, lo stesso su cui ci è arrivata nel 2019. E va detto che, al di là di ogni critica, da quella stagione in poi l’offerta si è sempre ampliata di stagione in stagione guardando non soltanto alla nicchia F1, ma soprattutto al grande pubblico.