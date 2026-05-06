L’effetto Kimi Antonelli sulla gente? Eccolo: Sky Italia ha appena rinnovato i diritti della F1 fino alla fine del mondo (o quasi) 

Avete presente quei rumors sul fatto che la F1 avrebbe potuto non essere più trasmessa in esclusiva su Sky? Beh, scordateveli. Nella giornata di oggi, infatti, Sky e F1 hanno annunciato un’estensione pluriennale della loro partnership, con i diritti esclusivi del circus garantiti in Italia fino al 2032.
Tutte le sessioni, tutte le qualifiche, tutte le Sprint Race, tutti i Gran Premi continueranno ad essere trasmessi in esclusiva da Sky Italia, compresi anche i GP in chiaro su TV8, vetrina strategica che allarga il pubblico senza intaccare l’esclusiva. Nel pacchetto rientrano anche Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy, proprio come negli ultimi anni.
Il tempismo dell’annuncio, però, non sembra per niente casuale. Anche perché, guarda caso, arriva proprio nel momento in cui a primeggiare in F1 c’è Kimi Antonelli, che in questo avvio di stagione ha lasciato l’intero paddock - e non solo - a bocca aperta. Ha diciannove anni, è il leader della classifica e sta trascinando un paese intero davanti allo schermo come non si vedeva da tempo, dagli anni d’oro della Ferrari e di Schumacher.
Secondo quanto riportato dall’emittente, la prima vittoria in Cina è stata seguita da 1,2 milioni di spettatori in diretta su Sky e da 1,4 milioni in differita su TV8. Gli ascolti di questo inizio di stagione segnano un +25% rispetto all'anno scorso. I numeri hanno convinto tutti e l’accordo è arrivato nonostante le tante incertezze registrate tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale.
C’è però una nota ironica che vale la pena sottolineare. Proprio in questi giorni, subito dopo la vittoria di Kimi a Miami, Toto Wolff aveva chiesto ai media italiani di abbassare i toni intorno all’italiano, di non alimentare aspettative eccessive, di lasciarlo crescere con calma. Richiesta legittima e comprensibile, formulata ragionevolmente e con le migliori delle intenzioni.
Quindi, via le minacce di Amazon, Apple TV, Netflix e persino la RAI. La F1, almeno per altri sei anni, resterà sul canale 207, lo stesso su cui ci è arrivata nel 2019. E va detto che, al di là di ogni critica, da quella stagione in poi l’offerta si è sempre ampliata di stagione in stagione guardando non soltanto alla nicchia F1, ma soprattutto al grande pubblico.
La risposta del mercato non ha tardato ad arrivare: Sky e F1 firmano un accordo lunghissimo, spinto esattamente da quell’entusiasmo che Wolff vorrebbe contenere. L’effetto Antonelli, quindi, non passa solo dall’attenzione sul web ma anche dai numeri della televisione.
A Sky va benissimo, così come anche alla F1 e a sottolinearlo è il CEO Stefano Domenicali, evidenziando il ruolo giocato dall’emittente nella crescita globale del campionato in termini di popolarità: “Sky è sempre stato un partner dedicato, affidabile e appassionato sin dall’inizio della nostra collaborazione. Il loro approccio all’avanguardia per le trasmissioni in diretta, la creazione di contenuti e le analisi dietro le quinte ha fatto la differenza nel continuare a far crescere il nostro sport nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia. Sono lieto che la nostra partnership si protrarrà per il prossimo decennio”.
Dichiarazioni di routine a parte, caro Toto, noi ti avvertiamo: se Kimi dovesse continuare a far bene la tua missione diventerà sempre più ardua. E l’accordo di oggi lo dimostra.