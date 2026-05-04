Ma cosa è successo tra Antonelli e Leclerc a Miami? Ecco come ha corso Kimi e perché Charles (alla fine) ha chiesto scusa

Kimi Antonelli e Charles Leclerc a Miami si sono pizzicati più volte, dentro e fuori la pista. Alla fine ha vinto Kimi, terza vittoria consecutiva, quarta della Mercedes in quattro gare. Leclerc invece nell’ultimo giro è finito in testacoda, perdendo il podio e lasciando Miami con una grandissima delusione, che non ha nascosto una volta sceso dalla SF-26.

In gara c’è stato subito un momento di tensione tra i due, alla partenza. Antonelli non parte bene, Charles lo affianca e lo svernicia. Qualche metro dopo, però, in staccata di Curva 1, i due si sfiorano. Alla fine non succede nulla, con Antonelli che finisce soltanto lungo come spiegato dall’italiano a Sky una volta rientrato nel paddock: “Lo start non è stato neanche così male, però ho fatto un errore di valutazione con Charles: lui ha frenato un pochino prima di quello che mi aspettassi e quindi sono andato lungo per evitarlo. Poi sono stato fortunato per come sono andate le cose”.