 Cosa è mancato a Fabio Cobolli per battere Zverev al Master 1000 di Madrid? Beh, quando dicono che il tennis è lo sport del diavolo…

Al termine dell’ultimo quarto di finale in programma nella capitale spagnola, viene da dire che la vittoria di Cobolli di appena un paio di settimane fa è contata poco o niente. In finale a Monaco aveva superato il tedesco proprio sulla terra battuta, ma alla prima sul Manolo Santana, l’azzurro sembra non ritrovare le stesse sensazioni. Certo i campi madrileni sono diversi da tutti gli altri, per composizione e condizioni atmosferiche, ma il gioco dell’italiano si presenta bloccato di fronte a chi di esperienza ne ha ormai da vendere. Soprattutto sui palcoscenici che contano. Negativo nell’atteggiamento, scoraggiato dalla prepotenza di Sasha, Flavio non riesce a fare più di un gioco, per poi voltare pagina e guardare al secondo set su insistente incoraggiamento di papà Stefano.

La seconda parte del match cambia effettivamente volto, le difficoltà rimangono ma la grinta fa capolino, così Flavio Cobolli si aggiudica il game inaugurale e fa scorta di fiducia. Ci pensa poi Zverev a movimentare un po’ l’incontro, quando sul 15-30, 1-1 colpisce una palla lunga e si lamenta immediatamente con l’arbitro, non tanto per la chiamata, quanto per un let apparentemente sfuggito.

A questo segue la ripresa del fiorentino (o forse dovremmo dire romano). Difficilmente replicabile la performance sotto tono del primo set, i segnali indicano una testa più presente e un gioco più convinto, mentre il tedesco si lascia andare a qualche errore di troppo. Enorme frustrazione e scambio del match sul punto del 2-2 per Zverev, con un rally fatto di spinte angolate da parte di Cobolli e una difesa magistrale del tedesco, che ne esce vittorioso. Poi il punto chiave per il numero 13 al mondo: tre palle break salvate e avanti 3-2.