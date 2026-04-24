Il più ricco di tutti. Sinner con il Master di Madrid sale al primo posto dell’Atp Prize Money. Ma che cifre ha guadagnato Jannik? E Carlos Alcaraz quanto è dietro nella classifica degli incassi?

L’assegno di Madrid ha permesso a Sinner di scavalcare Carlos Alcaraz in cima alla classifica dei prize money. Lo spagnolo, costretto a rinunciare al torneo sulla terra rossa della capitale a causa di un infortunio al polso, non prenderà parte all'evento e resterà dunque fermo a quota 4,365 milioni di dollari statunitensi, circa 3,736 milioni di euro accumulati nel corso del 2026. Il dato che completa il quadro è quello riguardante Alexander Zverev, terzo in questa classifica con 2,474 milioni di dollari. Il tedesco è tecnicamente il terzo giocatore del mondo per prize money nel 2026, ma il distacco dai primi due è netto: praticamente la metà della cifra accumulata sia da Sinner che da Alcaraz. Il gap tra i primi due e il resto del mondo è reale, concreto, documentato. E allora, mentre Sinner si scalda in vista del match contro Bonzi, con Alcaraz che guarderà da fuori con il polso dolorante, quello che resta è l'immagine nitida di un tennis che ha trovato i suoi due protagonisti assoluti. Tutto il resto, per ora, è contorno.