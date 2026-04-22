Il destino (fisico) di Alcaraz dopo l’infortunio? Carlos deve fare una scelta decisiva che riguarda il Roland Garros, Jannik Sinner e qualcosa di persino più importante

Il fisico e il risultato: questi i due titani nella lotta che segna la vita di ogni atleta. Rischiare o pazientare per un futuro assicurato e rassicurante? Così, Carlos Alcaraz si trova ora a dover rispondere a domande di questo tipo. La sua risposta, però, è chiara: “Aspetto sempre i tornei di Barcellona e Madrid per poter giocare davanti al mio pubblico, ma sono cose che capitano. Nel mondo professionistico bisogna accettare anche questo, come lezione per il futuro”. “La carriera è lunga, non ho paura di saltare dei tornei ora per poter recuperare al meglio. […] Abbiamo molti anni davanti a noi. Forzare per il Roland Garros potrebbe pregiudicare i tornei futuri. Vedremo cosa diranno gli esami, li ripeteremo, ma preferisco rientrare un po’ più tardi e molto bene, piuttosto che di fretta e male. Bisogna prendersi cura di sé per avere una carriera lunga”. Il piano è delineato: meglio rinunciare a difendere i punti di Roma e Parigi, piuttosto che peggiorare ulteriormente nel tentativo di farlo. Non è poi così difficile da comprendere, chi non lo fa probabilmente capisce poco di tennis (o di sport in generale). L’idea è guardare al lungo termine. Nella testa di Carlos Alcaraz (e del suo team) non c’è il ranking Atp, come non c’è l’ombra di Jannik Sinner che, in caso di assenza dello spagnolo dagli Internazionali e in Francia, manterrebbe la vetta almeno fino al termine dello Slam parigino, se non oltre, in tempo per la stagione sull’erba. In fondo lo ripetono sempre, la classifica è importante, ma non è vitale. Spesso sembra solo un meccanismo per smorzare la pressione che quel numero 1 porta con sé, e forse lo è. Nella roulette russa del ranking, resiste però una verità: il benessere fisico viene prima di tutto. “La battaglia per il numero 1 con Jannik è molto bella, un po’ per ciascuno. Penso che ora rimarrà numero 1 per un po’ più di tempo, ma alla fine la nostra carriera sarà molto lunga. Cercheremo di dare il massimo nei tornei che faremo e solo dopo arriverà il numero 1. La cosa più importante ora è recuperare, ma dopo di questo continuerò a fare come ho sempre fatto, allenandomi, e così vedremo se riprenderò presto il numero 1 o no”.