La soffiata di MOW: il greco che si è preso Repubblica e Gedi sta trattando con Dazn. Theodor Kyriakou punta allo sport

L’andamento di Dazn negli anni è stato altalenante: la piattaforma creata da Lev Blatanik, imprenditore figlio di immigrati ucraini negli Stati Uniti, è arrivata in Italia cambiando il panorama delle trasmissioni sportive televisive italiane. Nel 2024, riporta ItaliaOggi, il gruppo ha chiuso l'anno fiscale con una perdita di circa 900 milioni di dollari, seppur con ricavi di 3,18 miliardi, in crescita dell’11% rispetto all’esercizio precedente. Un risultato possibile grazie all’iniezione di 587 milioni di dollari da parte dello stesso Blatanik. Poi, nel 2025, c’è stato un aumento dei prezzi degli abbonamenti, mossa che ha suscitato polemiche e malumori tra gli appassionati. Guardare il calcio, in Italia, costa tanto. È però vero che negli ultimi tempi l’offerta di Dazn è cambiata: sono stati aggiunti dei format e in generale la qualità del servizio è aumentata, e infatti a febbraio scorso i conti erano in miglioramento.