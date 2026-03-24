Gli Elkann si sbarazzano di Repubblica e cedono tutto al Gruppo Antenna? “La loro scelta mostra la verità sulla razza padrona”. Parla lo scrittore Paolo Di Paolo: “Il Gruppo Gedi? Una delle proprietà più inutili di questi decenni”

Una storia lunga che si chiude in modo prevedibile ma non per questo meno tragicomico. La vita recente di Repubblica è stata pessima. Il giornalismo di sinistra e riformista, antiberlusconiano e trasversale, il giornalismo della “gente per bene” che spesso e volentieri è stato ospitato da Repubblica, non ha avuto alcun valore agli occhi del Gruppo Gedi, che ora cede al 100% il giornale al Gruppo Antenna. La notizia arriva lunedì 23 marzo, nel giorno dei risultati del referendum, mentre la redazione era completamente assorbita dalla copertura delle notizie che stavano uscendo. Una mossa che gli stessi giornalisti, in un articolo pubblicato online, hanno notato, e che non è troppo difficile da spiegare. Lo abbiamo chiesto a Paolo Di Paolo, scrittore, firma di Repubblica e curatore di vari lavori sul giornalismo (non da ultimo un’antologia di Indro Montanelli): “Se fossi solo ingenuo o naïf penserei soltanto alla sciatteria e alla disattenzione. Invece credo ci sia un tempismo clamorosamente stonato, come è stato spesso nel caso delle comunicazioni e di questo lungo ed estenuante passaggio societario”. Il riferimento è ovviamente agli ultimi mesi di scioperi, proteste e scarsissima empatia nei confronti di una redazione che nulla ha saputo del futuro del quotidiano fino a poche ore fa.