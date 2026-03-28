Abbiamo letto “Gli infiltrati”, il libro che racconta come fanno le spie di Putin a colpire in Occidente. Così si muovono gli 007 del Cremlino

A rendere questo dispositivo ancora più impressionante è il prezzo che impone a chi ne fa parte. Non si tratta soltanto di apprendere tecniche di copertura, comunicazioni cifrate o procedure clandestine, ma di sostenere per anni una recita totale, senza incrinature, dentro relazioni autentiche che però poggiano su una menzogna originaria. Il Guardian insiste proprio su questo aspetto: la vita degli agenti dormienti è fatta di disciplina estrema, isolamento, controllo linguistico, rinuncia alla propria identità e, spesso, alla propria biografia affettiva. In molti casi la copertura ha richiesto di cancellare l’origine russa non solo nei documenti, ma nei gesti, nelle abitudini, nelle inflessioni, perfino nelle dinamiche familiari. La forza di queste operazioni, allora, non sta unicamente nella raccolta di informazioni, ma nella tenuta psicologica di chi deve abitare una personalità inventata senza mai uscirne davvero. Walker mostra bene come questo sistema abbia prodotto sì alcuni risultati operativi, ma anche fallimenti, collassi nervosi, sospetti interni e rientri traumatici in patria, dove gli stessi agenti potevano e possono essere guardati con diffidenza proprio perché addestrati a mentire troppo bene. Ebbene, nella Russia di Vladimir Putin questa tradizione non è rimasta soltanto un pezzo di storia dei servizi, ma è diventata anche un elemento politico e simbolico. L’agente dormiente continua a occupare uno spazio importante nell’immaginario del potere russo perché incarna una certa idea dello Stato: paziente, opaco, pervasivo, disposto a muoversi nel tempo lungo e a investire nella penetrazione silenziosa del nemico.