La guerra in Iran, le tensioni Usa-Cina, la Russia di Putin: abbiamo letto il libro che anticipa cosa succederà all'Occidente e all'ordine mondiale

“L'Occidente è in declino”. Quante volte vi siete imbattuti in questa affermazione? La crisi economica, le continue guerre che drenano risorse preziose, il deterioramento delle democrazie e il conseguente avvento delle autocrazie, o di personaggi a dir poco populisti come Donald Trump negli Usa, sarebbero soltanto alcune delle cause principali alla base del crollo dell'Occidente, ossia quello spazio geografico che nell'accezione più comune comprende Stati Uniti più Europa. C'è chi la pensa diversamente. C'è chi come il professor Amitav Acharya, tra i maggiori studiosi di relazioni internazionali, ritiene che l'ordine occidentale sia una specie di illusione. Nel suo Storia e futuro dell'ordine mondiale. Perché la civiltà globale sopravvivrà al declino dell'Occidente (Fazi Editore), l'accademico ritiene che l'ordine non coincide con il dominio di un solo polo. È, semmai, una tessitura plurale che si ricompone, integra nuovi attori e rinegozia gerarchie. Di qui la tesi centrale del libro: anche se l'Occidente arretra, l'ordine perdura. Acharya è ancora più esplicito nell'affermare che è un’illusione ritenere che il richiamato Occidente detenga il monopolio dell'architettura politica che rende possibili cooperazione e pace tra le nazioni, e nel mostrare che, in realtà, un ordine mondiale esisteva ben prima dell’ascesa occidentale.