Gas e petrolio: con la guerra in Iran è iniziato il grande gioco dell'energia. Sapete chi vince? Trump, Putin e Cina

Tanti saluti dallo Stretto di Hormuz. Mentre i governi occidentali si chiedono se potranno ancora contare su questa importante rotta commerciale, fondamentale per il sostentamento energetico di interi Paesi europei, c'è un Dragone che scorrazza libero nelle acque antistanti le coste dell'Iran. Pare infatti che le navi cinesi continuino a portare in patria il petrolio proveniente dal Golfo Persico, nonostante Teheran abbia chiuso (seppur non ufficialmente) la tratta marittima e minacci di attaccare qualsiasi imbarcazione passi da lì. Significa che per la Cina non è cambiato nulla. Anzi: Xi Jinping può continuare a nutrire le sue industrie di oro nero a buon mercato mentre i suoi rivali sono travolti da dubbi e paure. Anche l'India, un altro gigante energivoro fin troppo ignorato, starebbe dialogando con gli ayatollah per garantirsi un passaggio sicuro, o forse lo ha già fatto. I cosiddetti caz*i amari sono tutti per l'Europa e per i Paesi del Golfo. Il motivo è facile da intuire: dal suddetto Stretto di Hormuz, almeno fino a prima dello scoppio della guerra in Iran, passavano un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto del pianeta, oltre che tante altre cose utili, come un terzo dei fertilizzanti, il 15% di alluminio e il 30% dell'elio assai impiegato per produrre gli imprescindibili semiconduttori. Ecco, il Vecchio Continente era solito importare petrolio e gas da Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. Usiamo non a caso il passato, perché adesso è difficile prevedere cosa potrebbe accadere.