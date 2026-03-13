Giallo di Capri: cosa è successo al costumista di Paolo Sorrentino? Non fu un suicidio e c'è già un indagato

Allora l'ipotesi cambia, e da suicidio si passa a un'accusa contro ignoti per omicidio. Ma ora la nuova svolta. C'è un indagato. A far insospettire gli investigatori la sua ricostruzione dei fatti, lacunosa e contraddittoria. Sarebbero stati sentiti dai pm molti dei colleghi della troupe di Parthenope, compreso lo stesso Paolo Sorrentino. Un collega del costumista avrebbe fornito dei dettagli che sono stati smentiti dalle telecamere di sorveglianza. L'uomo ha dichiarato di aver incontrato Canfora intorno alle 10:30 di quel primo settembre, all’altezza dell’ingresso principale del parco Giardini di Augusto. Ci avrebbe scambiato qualche chiacchiera, prima di salutarsi e della scomparsa. Le telecamere che pattugliano la zona però dicono altro. Inoltre, queste avrebbero ripreso Luca Canfora entrare all'interno del set di Giardini di Augusto, ma non ne avrebbero mai ripreso l'uscita. Un buco nero da cui Canfora è riaffiorato galleggiante nell'acqua che circonda l'isola. Per ora l'accusa è di false dichiarazioni ai Pm ma potrebbe presto trasformarsi in altro. Non è l'unica zona d'ombra di una faccenda che sembra tutt'altro che conclusa. In un tratto di mare così affollato, di giorno e durante la stagione turistica, è possibile che nessuno abbia visto un uomo precipitare da una scogliera? E poi, che fine ha fatto il suo telefono cellulare? Che ha continuato a funzionare per almeno 24 ore dopo la morte del costumista. Che fine hanno fatto la sua felpa? Il suo portafogli? Mai ritrovati nelle acque di Capri. Un suicidio imperfetto, in cui finzione e realtà continuano ad intrecciarsi, anche dopo che la macchina da presa si è spenta.