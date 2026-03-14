In Usa è scoppiato un caso che riguarda Michael Jackson: la famiglia Cascio lo accusa di abusi sessuali e ora è in guerra con la società del re del pop. Su MOW parla in esclusiva l’avvocato delle presunte vittime, Howard King

Chi è la “vera famiglia” di Michael Jackson? Sono i Cascio, origini italiane, gente del New Jersey che prima aveva un ristorante e poi è diventata parte del mondo più privato del re del pop. Tanto che Jackson passa spesso da casa loro, sta con i bambini. L’attenzione rivolta ai figli dei Cascio, però, avrebbe superato i limiti. Per decenni i bambini avrebbero subito molestie da parte del cantante, definito di recente al Daily Mail un “predatore seriale”. Un’accusa che più volte è stata mossa nei confronti di Jackson: già nel 2003, infatti, il documentario Living with Michael Jackson aveva raccontato la storia di Gavin Arvizo, che in tribunale confessò di essere stato molestato dalla star quando aveva poco più di dieci anni. In quel caso Jackson venne assolto. Nel 2019 un altro documentario, Leaving Neverland, riporta la testimonianza di due uomini, Wade Robson e James Safechuck, entrambi vittime di presunti abusi quando erano dei minori. Quello è il momento che cambia tutto: Aldo Cascio, uno dei figli della “vera famiglia”, capisce che le presunte attenzioni ricevute da Jackson in realtà erano violenze. I Cascio, dopo anni di silenzio, hanno deciso di parlare. Lo hanno fatto in maniera dettagliata, descrivendo molti aspetti del modus operandi di Jackson e delle strategie usate per molestare i minori senza essere scoperto. Accuse che chiaramente dovranno essere discusse di fronte alla giustizia. Ora hanno parlato, ma nel 2019 avevano firmato un accordo per non divulgare informazioni riguardanti la loro vita con il re del pop. In altre parole: sarebbero stati pagati per rimanere in silenzio. Così almeno dice il loro legale, Howard King. Quell’accordo è oggi oggetto di disputa tra la famiglia e il Michael Jackson Estate, società che controlla il patrimonio della star. Abbiamo contattato proprio l’avvocato Howard King, che si sta occupando del caso e che assiste la famiglia Cascio. Ci ha inviato uno scambio di lettere tra lui e il difensore dell’Estate, Martin Singer, uno dei più quotati nel mondo dello showbiz, definito “l’incubo dei degli studios e dei tabloid” o “il sicario legale più importante di Hollywood”. Nella conversazione, Singer sostiene che l’uscita integrale dell’intervista rilasciata al Daily infrangerebbe quanto stabilito dal contratto firmato nel 2019: la penale ammonterebbe a oltre 3 milioni di dollari, ovvero la cifra - riporta Singer – ottenuta dalla famiglia, più gli interessi. L’avvocato californiano afferma che la cosa “è molto seria” e che una volta uscita l’intervista non ci sarà altra strada per i Cascio se non pagare. Inoltre, sottolinea che il tribunale avrebbe già stabilito che l’accordo precedentemente firmato è valido, e che la vicenda dovrà risolversi in arbitrato.