Signori, le Big Tech ci hanno fottu*o. Leggete questo libro se volete scoprire perché l'intelligenza artificiale è solo un inganno

È un saggio potente nel vero senso della parola. L'inganno dell'intelligenza artificiale. Come resistere a Big Tech e costruire il futuro che vogliamo (Fazi Editore,in uscita il 17 marzo), inizia già con un titolo forte che paragona l'intelligenza artificiale (Ia) a un inganno. Emily M. Bender e Alex Hanna, due tra le voci più autorevoli in materia, hanno valide ragioni per sostenerlo. La tesi di fondo di questa guida per sfatare il “mito del secolo” è tanto semplice quanto agghiacciante: l'Ia non migliorerà affatto la nostra esistenza, le nostre vite, il mondo intero, anzi, al contrario le danneggerà. Non è luddismo ma un ragionamento costruito mettendo insieme un po' di fatti che noi profani in materia non siamo abituati a considerare. Il primo punto è che dovete diffidare dalle tecnologie Ia presentate come se fossero jolly in grado di risolvere ogni problema. Una simile narrazione fa parte dell'esaltazione mediatica alimentata dalle Big Tech. Il secondo aspetto è che i modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm), come ChatGPT e Gemini, non sono oracoli onniscienti pronti a dirvi come si cucina e qual è il ristorante più figo di Milano, ma piuttosto “pappagalli stocastici” che producono linguaggio e immagini senza capirci sostanzialmente un caz*o.