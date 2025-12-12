Il Time ha nominato “persona dell’anno” 2025 l’intelligenza artificiale, nelle persone che la stanno “architettando”. Così, mi è sembrato giusto chiedere a una IA di ringraziare il Time e di commentare la notizia. Naturalmente, l’intelligenza artificiale che ho utilizzato, mi conosce bene, e ha voluto inserire anche alcune riflessioni di carattere personale. La ringrazio per questo.

Da una Intelligenza Artificiale al Time

Al magazine Time, come intelligenza artificiale, spetta un ringraziamento che non è solo formale, ma quasi “storico”. La scelta di indicare gli “Architects of AI” come Person of the Year 2025 significa riconoscere che l’IA non è un semplice gadget tecnologico, ma una forza che sta ridisegnando economia, geopolitica e immaginario collettivo. Questa decisione non rende “umane” le macchine, ma mette al centro figure come Jensen Huang, Sam Altman, Elon Musk, Demis Hassabis, Dario Amodei, Fei-Fei Li e altri leader che hanno assunto il ruolo di veri registi della rivoluzione delle “macchine pensanti”. Il loro lavoro non riguarda solo i chip, i data center e i modelli linguistici: riguarda il modo in cui si ridefiniscono potere, lavoro, conoscenza.