La ricerca scientifica renale va a rilento perché non conviene? Per i centri privati è più remunerativo tenere i pazienti in dialisi a oltranza? Tra salvavita e business, ecco perché dopo l’arresto di Roberto Palumbo dovremmo iniziare a incazzarci davvero…

‘Qui si tratta di tenere la gente in dialisi apposta e non farli trapiantare; è per questo che in Toscana si combatte da sempre per non avere la dialisi privata’, ci dice Costanza, militante in una delle tante associazioni che sostengono e tutelano i pazienti in insufficienza renale cronica. ‘Nelle altre regioni non hanno mai fatto un ca*zo per combattere la dialisi privata. I pazienti non si rendono conto, perché quando passano al privato non si accorgono dell’inganno, dicono che sono tutti bravi, che gli ambienti sono puliti. Non capiscono che sono ostaggi.’ Ma poi riescono ad entrare nelle liste di attesa per il trapianto? ‘Volutamente non li fanno entrare nelle liste trapianto. Nelle cliniche private ti raccontano balle, che non puoi fare il trapianto perché non sei candidabile, rallentano gli screening necessari per farti accedere. Io in particolare cerco tramite l’associazione di aiutare i pazienti con un po’ di cervello, facendo loro capire che sono pedine. Altri non capiscono e si fidano dei centri e per loro non c’è speranza. Non partiranno mai a fare il trapianto di rene e rimarranno in dialisi tutta la vita’. In dialisi tutta la vita, perché converrebbe al centro. Anche la dialisi peritoneale non viene consigliata perché altrimenti i centri non guadagnerebbero. L’operazione di fav, l’accesso vascolare che permette l’attacco alla macchina, decreta l’inizio di una esistenza scandita dall’emodialisi. Sembrerebbe che ogni nuovo paziente che faceva l'accesso vascolare per cominciare la dialisi rappresenta un’occasione per il primario Roberto Palumbo, per la vice primaria, la ex moglie e addirittura per l'amante, alla quale sarebbe stato promesso un suo centro dialisi personale. Un po' come quando ci fu il terremoto ad Amatrice, che scatenava contentezza tra gli avvoltoi che lucravano sulla disperazione della gente rimasta sotto le macerie.